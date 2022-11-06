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«Бруклин» потребовал от Кайри Ирвинга выполнить 6 шагов, включая курсы по профилактике антисемитизма и встречу с лидерами еврейских общин

The Athletic опубликовал список шагов, которые «Нетс» потребовали предпринять от защитника Кайри Ирвинга, если он хочет вернуться в клуб.

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