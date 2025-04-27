Николаев о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не было явного нарушения со стороны Облякова. Пенальти? Мяч попал в отставленную руку Абдулкадырова»

— Жаркий матч, было много интересных эпизодов. Первый эпизод связан с падением Маркиньоса после единоборства с Обляковым.
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