Daily Maily: 2-летний ребенок нашел пистолет и случайно застрелил мать в США

В США малыш нашел заряженный пистолет и случайно застрелил свою маму, когда она спала в спальне.В Калифорнии двухлетний ребёнок случайно застрелил свою 22-летнюю мать из пистолета, который пренебрежительно лежал в свободном доступе.
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