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Царьград

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"Дух Анкориджа" был спецоперацией. Теперь Уиткоффа и Кушнера сменил новый посланец

"Дух Анкориджа" был спецоперацией. Теперь Уиткоффа и Кушнера сменил новый посланец

История с "мирным планом" Трампа получила неожиданное продолжение. На этот раз в роли возможного переговорщика оказался не спецпосланник Белого дома, а министр финансов России Антон Силуанов.

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