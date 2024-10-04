Михаил Афанасьев: Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот праздник вызывает особые, очень тёплые чувства.
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