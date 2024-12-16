В декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в декабре — суббота 28 декабря будет рабочим днем. После нее будет 11 выходных дней новогодних каникул, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии