Пользователи Х из США предпочли интервью с Путиным выступлению Байдена

Пользователи соцсети Х из США заявили, что предпочли бы послушать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, а не пестрящее оговорками внезапное выступление своего лидера Джо Байдена в Белом доме.
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