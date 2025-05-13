«Чёрные банкиры» из Липецкой области вернут государству 27 млн рублей

В Липецком областном суде в порядке апелляции рассмотрели гражданское дело о взыскании с осужденных, признанных виновными в незаконной банковской деятельности, свыше 27 млн рублей в пользу Российской Федерации.
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