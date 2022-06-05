Минобороны Австрии назвало задержку поставок оружия на Украину роковым просчетом Запада

globallookpress/US Navy Руководство западных стран допустило роковой просчет на Украине. Речь идет задержке с началом поставок вооружения Киеву, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью изданию Welt.
globallookpress/US Navy Руководство западных стран допустило роковой просчет на Украине. Речь идет задержке с началом поставок вооружения Киеву, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью изданию Welt.
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