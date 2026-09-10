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Русская весна

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МВД: въезд в Россию закрыт для 197 тысяч иностранцев, нарушивших закон

МВД: въезд в Россию закрыт для 197 тысяч иностранцев, нарушивших закон

Въезд и выезд в Россию закрыт для 197 тысяч иностранцев, нарушивших закон, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть.

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