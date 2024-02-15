Оставьте прибавочную стоимость капиталисту

МГ

Малик Гумеров

Автор тупой дегенерат ??? Прибавочный продукт(прибыль) = это результат труда каждого работающего ! При капитализме всю прибавочную стоимость присваивает буржуин ! ЧТО ЕСТЬ УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ и СТРАНЫ и НАРОДА !!! При СССР вся прибавочная стоимость работала на благо всего общества , через общественные фонды потребления ! Сегодня буржуин , жируя на рабском труде , покупает себе яхты стоимостью с авианосец ! ПАСЕТ ОВЕЧЕК - СТРИЖЕТ И ДОИТ КАК КОРОВ ! Овечки тупые , не понимают .... и позволяют себя пасти !