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Закон и Порядок

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Оставьте прибавочную стоимость капиталисту

Оставьте прибавочную стоимость капиталисту

В комментариях снова пошли разговоры о прибавочной стоимости, которую якобы несправедливо забирает себе капиталист.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Автор тупой дегенерат ???    Прибавочный продукт(прибыль) = это результат труда каждого работающего !      При капитализме   всю  прибавочную стоимость присваивает буржуин !  ЧТО ЕСТЬ УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ  и СТРАНЫ и  НАРОДА !!!                                     При СССР  вся прибавочная стоимость   работала на благо всего общества , через общественные фонды потребления !                 Сегодня  буржуин  , жируя на  рабском   труде , покупает себе яхты стоимостью с авианосец !          ПАСЕТ ОВЕЧЕК -  СТРИЖЕТ И ДОИТ КАК КОРОВ  !           Овечки  тупые , не понимают  .... и позволяют себя пасти !
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