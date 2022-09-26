Президент России наградил уссурийского художника Ивана Никитчика

Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Приморского края государственными наградами Российской Федерации за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
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