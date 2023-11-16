Климов заявил, что экономический суверенитет — это не самоизоляция

Экономический суверенитет — это условие устойчивого развития страны, а не самоизоляция. Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 16 ноября.
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