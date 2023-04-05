И жили они долго и счастливо: как создавались культовые платья диснеевских принцесс

О чем каждая девочка мечтала в детстве? Конечно, стать принцессой и носить пышные бальные платья. Те самые, в которых героини любимых мультфильмов появлялись на экране и буквально разбивали сердца юных зрительниц (и разоряли кошельки их родителей).