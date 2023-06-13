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Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян

Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян

Капитан танкера, который на Лене столкнулся с другим судном, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщила 13 июня пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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