Кирби: США не содействуют ударам ВСУ по территории России

Соединенные Штаты не содействуют нанесению ударов ВСУ по территории Российской Федерации. Об этом во время общения с РИА Новости заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
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