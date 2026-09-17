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Царьград

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Бельгийский депутат провёл ночь в туалете парламента. В кабинке отключилась вентиляция, и он чуть не задохнулся

Бельгийский депутат провёл ночь в туалете парламента. В кабинке отключилась вентиляция, и он чуть не задохнулся

Бельгийский депутат от правой партии провёл всю ночь в туалете фламандского парламента из-за сломавшегося замка в кабинке.

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