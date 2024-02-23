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78.ru: неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Пулково

78.ru: неизвестные сообщили о бомбе в аэропорту Пулково

Неизвестные сообщили о бомбе в Пулково. Об этом сообщил телеканал "78.ru". По данным журналистов, в аэропорт по телефону дозвонился мужчина и заявил, что на территории воздушной гавани заложено взрывное устройство.

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