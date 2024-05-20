Роботы сэкономили уральским металлургам 660 миллионов рублей

Экономический эффект от роботизации производственных процессов на ММК достиг 660 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на предприятии с 2018 года составил 660 млн рублей.