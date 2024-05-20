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Роботы сэкономили уральским металлургам 660 миллионов рублей

Роботы сэкономили уральским металлургам 660 миллионов рублей

Экономический эффект от роботизации производственных процессов на ММК достиг 660 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на предприятии с 2018 года составил 660 млн рублей.

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