Роботы сэкономили уральским металлургам 660 миллионов рублей

Экономический эффект от роботизации производственных процессов на ММК достиг 660 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», совокупный экономический эффект от внедрения программных роботов на предприятии с 2018 года составил 660 млн рублей.
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