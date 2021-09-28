Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Данилов
    Умненькая потому, что защищала сотрудника правоохранительных органов, ему нужна серьезная поддержка.Защитившая «мошко...
  • Boris Max
    А я не думаю что она умненькая.. От того что отсидела в США стала умненькой?Защитившая «мошко...
  • Виталий Данилов
    жаль, хорошая девушка и умницаЗащитившая «мошко...

Кто стоит за покупкой имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»?

Кто стоит за покупкой имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»?

Вокруг продажи имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша» не утихают скандалы. Претенденты на него опротестовывают в суде итоги торгов, в результате которых здания и земля бывшего промышленного гиганта отошли к московской компании .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх