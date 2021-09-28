Кто стоит за покупкой имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша»?

Вокруг продажи имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша» не утихают скандалы. Претенденты на него опротестовывают в суде итоги торгов, в результате которых здания и земля бывшего промышленного гиганта отошли к московской компании .
Вокруг продажи имущественного комплекса новосибирского «Сибсельмаша» не утихают скандалы. Претенденты на него опротестовывают в суде итоги торгов, в результате которых здания и земля бывшего промышленного гиганта отошли к московской компании .
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