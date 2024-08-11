Из лаборатории на Марс: Цианобактерии могут проложить путь для колонизации человеком

Команда исследователей из различных университетов и институтов, включая Университет Амстердама, Технологический университет Делфта и Институт космических исследований Нидерландов, провела обширное исследование, направленное на оценку потенциальной производительности биопроцессов в условиях, достижимых на Марсе.