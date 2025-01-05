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Русские войска отбивают атаки ВСУ: ликвидация 49 000 бойцов на Курщине

Русские войска отбивают атаки ВСУ: ликвидация 49 000 бойцов на Курщине

Русские военные в Курской области отразили две атаки ВСУ, уничтожив ряд украинских подразделений. Ведение боевых действий продолжается, потери украинской армии на этом направлении составляют более 49 тысяч человек.

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