Вновь без Севиль: покинувший Россию Artik оказался в США с Киркоровым

Музыканта заметили на премии «Грэмми». Артем Умрихин СоцсетиВ ночь на 6 февраля в США отгремела 65-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», среди гостей которой отметились не только иностранные знаменитости, но и отечественные звезды.