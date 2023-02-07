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Вновь без Севиль: покинувший Россию Artik оказался в США с Киркоровым

Вновь без Севиль: покинувший Россию Artik оказался в США с Киркоровым

Музыканта заметили на премии «Грэмми». Артем Умрихин СоцсетиВ ночь на 6 февраля в США отгремела 65-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», среди гостей которой отметились не только иностранные знаменитости, но и отечественные звезды.

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