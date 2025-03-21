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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович догнал Надаля по выигранным матчам на «Мастерсах»

Джокович догнал Надаля по выигранным матчам на «Мастерсах»

Серб выиграл 410 матчей на «Мастерсах». Во втором круге в Майами он победил Ринки Хиджикату – 6:0, 7:6(1).

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