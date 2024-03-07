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Политолог Сипров считает, что шансы Трампа стать президентом США растут

Политолог Сипров считает, что шансы Трампа стать президентом США растут

Выборы президента США – одно из самых ожидаемых и громких событий 2024 года. Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, кого сейчас можно назвать безусловным лидером президентской гонки в США.

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