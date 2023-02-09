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Похудел и весь высох: Стриженова показала Никиту Михалкова после болезни

Похудел и весь высох: Стриженова показала Никиту Михалкова после болезни

Екатерина СтриженоваНе секрет, что Никита Михалков после длительной болезни вновь в строю. Знаменитый актёр и режиссёр вернулся к работе и уже выступил в московском Театре Сатиры.

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