В Нижнекамске сообщили об отсутствии пожарной пены в реке Тунгуча

Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на Нижнекамский промышленный узел завершены. Пожарная пена в реку Тунгуча не поступает и в районе села Иштеряково отсутствует, сообщили в исполкоме Нижнекамского района.
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