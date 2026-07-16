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ГТРК Татарстан

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В Нижнекамске сообщили об отсутствии пожарной пены в реке Тунгуча

Работы по ликвидации последствий атаки БПЛА на Нижнекамский промышленный узел завершены. Пожарная пена в реку Тунгуча не поступает и в районе села Иштеряково отсутствует, сообщили в исполкоме Нижнекамского района.

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