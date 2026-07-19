Госдеп призвал американцев к осторожности из-за ситуации вокруг Ирана

Госдепартамент США рекомендовал американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится 19 июля в предупреждении, опубликованном на сайте ведомства.
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