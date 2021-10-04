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Что произошло с белорусским журналистом «Комсомольской правды» Геннадием Можейко?

Что произошло с белорусским журналистом «Комсомольской правды» Геннадием Можейко?

Особенно щекотливые вопросы в том числе и с политической точки зрения: кто задерживал журналиста, где именно и на каких основаниях?Белорусский журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко 2 октября был задержан в Москве и депортирован в Минск.

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