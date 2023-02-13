Усталость, проблемы со сном и отеки могут возникать из-за больных почек

Некоторым категориям людей нужно обязательно проверять состояние почек в профилактическом порядке. Единственный способом узнать наверняка, имеется ли у человека заболевание почек, – пройти обследование, об этом напомнил врач-хирург Евгений Ширяев.
Некоторым категориям людей нужно обязательно проверять состояние почек в профилактическом порядке. Единственный способом узнать наверняка, имеется ли у человека заболевание почек, – пройти обследование, об этом напомнил врач-хирург Евгений Ширяев.
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