Нефть теряет в цене шестой день подряд на фоне роста запасов в США Татьяна АрестоваЦены на нефть немного продолжили падение с предыдущей сессии в начале торгов в Азии 5 июня после того, как отчет индустрии показал увеличение запасов в США.