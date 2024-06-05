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Нефть теряет в цене шестой день подряд на фоне роста запасов в США

Нефть теряет в цене шестой день подряд на фоне роста запасов в США

Нефть теряет в цене шестой день подряд на фоне роста запасов в США Татьяна АрестоваЦены на нефть немного продолжили падение с предыдущей сессии в начале торгов в Азии 5 июня после того, как отчет индустрии показал увеличение запасов в США.

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