Производитель вакцины «Мультикан-8» заявил о полном содействии следствию

Компания «Ветбиохим», являющаяся производителем ветеринарной вакцины «Мультикан-8», оказывает всестороннее содействие следственным органам в рамках возбуждённого уголовного дела.
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