Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Во время единого отпуска АвтоВАЗ подготовится к выпуску Lada Granta с "автоматом"

Во время единого отпуска АвтоВАЗ подготовится к выпуску Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" уходит в плановый единый корпоративный отпуск. В период корпоративных каникул планируется выполнить более 13 тысяч задач, часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии