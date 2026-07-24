Во время единого отпуска АвтоВАЗ подготовится к выпуску Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" уходит в плановый единый корпоративный отпуск. В период корпоративных каникул планируется выполнить более 13 тысяч задач, часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut.
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