Вы детей воспитываете или просто рожаете, господа: случай перессорил пользователей соцсете

Вы детей воспитываете или просто рожаете, господа: случай перессорил пользователей соцсете

С клумбы жилого многоквартирного дома в Уссурийске исчезли тюльпаны. Жители, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, увидели мальчика, который срезал цветы.

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