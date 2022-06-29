Деджонте Мюррэй перейдет в «Атланту» в обмен на Данило Галлинари и 3 пика 1-го раунда

«Сан-Антонио» обменяет разыгрывающего Деджонте Мюррэя, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. В обратном направлении проследуют форвард Данило Галинари и три выбора в первом раунде драфта – 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).