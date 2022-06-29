Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Деджонте Мюррэй перейдет в «Атланту» в обмен на Данило Галлинари и 3 пика 1-го раунда

«Сан-Антонио» обменяет разыгрывающего Деджонте Мюррэя, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. В обратном направлении проследуют форвард Данило Галинари и три выбора в первом раунде драфта – 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх