Рынок стейблкоинов сократился на $7,7 млрд в июне, говорится в отчете

Согласно отчету, рынок стейблкоинов сократился в июне на $7,7 млрд., ознаменовав ежемесячное сокращение общего предложения криптовалютных активов, привязанных к доллару, которые трейдеры используют в качестве основного уровня ликвидности.
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