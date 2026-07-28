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Рынок стейблкоинов сократился на $7,7 млрд в июне, говорится в отчете

Рынок стейблкоинов сократился на $7,7 млрд в июне, говорится в отчете

Согласно отчету, рынок стейблкоинов сократился в июне на $7,7 млрд., ознаменовав ежемесячное сокращение общего предложения криптовалютных активов, привязанных к доллару, которые трейдеры используют в качестве основного уровня ликвидности.

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