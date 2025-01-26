Пострадала девушка: в Омске столкнулись пассажирская маршрутка и легковушка. Помощь медиков потребовалась 17-летней пассажирки «ГАЗели».
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Пострадала девушка: в Омске столкнулись пассажирская маршрутка и легковушка. Помощь медиков потребовалась 17-летней пассажирки «ГАЗели».