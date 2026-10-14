Самарский областной суд оставил в силе решение о взыскании с руководителя коммерческой организации более 24,1 млн рублей, признанных ущербом бюджету из-за неуплаты НДС с января 2018 года по декабрь 2020 года.
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