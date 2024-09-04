Гараж на Оби и высотка на Московской стали лидерами рейтинга «Золотая капитель»

Итоги 28 национального архитектурного рейтинга «Золотая капитель» подвели в Новосибирске. Жюри трех уровней в этом году оценивали 100 новых зданий, интерьеров, общественных пространств, архитектурных проектов и концепций.
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