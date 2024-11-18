Стало известно о курировании Западом тайных тюрем на Украине

Деятельность тайных тюрем и пыточных на территории Украины стала возможна при согласовании и покровительстве западных спецслужб, заявил бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.
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