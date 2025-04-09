ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 24 тур РПЛ

Илюха Илюха

Л1-1-300; С1-да-100; 3:0; Угальде Л2-3-300; С2– нет-100; 1:2; Гуарирапа Л3-2-300; С3– да-100; 2:2; Карраскаль Л4-2-300; С4– нет-100; 2:2; Батраков Л5-3-300; С5– нет-100; 1:2: Голенков Л6-1-300; С6– да-100; 2:1; Дзюба Л7-2-300; С7– нет-100; 2:2; Кордоба Л8-2-300; С8– нет-100; 2:1; Сергеев ЭС: Л1-1; Л2-3; С2-нет; С3-2 – 1494Ф Л1-Спартак-ДМХ Здесь даже и говорить нечего. Гости - команда не гостевая. Проходи матч в Каспийске, я бы ещё мог о чем-то не хорошем для Спартака подумать. Но чемпионат сюрпризы преподносит и преподносит. Кто его знает? Но желаемое за действительно выдавать не буду. Спартак на голову сильнее дагестанской команды. 3:0 Л2-Оренбург-ЦСКА Здесь тоже одна команда посильнее будет, причем тактически. Армейцы в последнее время не бегут сломя голову на бастионы, а выверенно и не спеша подбираются к чужим территориям и наносят точечные удары, ответить на которые у соперника порой не хватает ни сил, ни времени. Правда, Оренбург немного воспрял. Но у ЦСКА заиграл Гуарирапа. Лично я в этого парня верю. Я видел что он творил прошлой весной в составе Сочи. Когда-то это должно вернуться... 1:2 Д3-ПариНН-ДМ Тут, боюсь, динамовцам будет не просто. Парижанам пора уже что-то делать и, думаю, в этом конкретном матче что-то у москвичей может пойти не так. Но все может получиться и наоборот. Динамовцам-то тоже что-то пора уже делать. лично я считал, что именно эта команда теневой лидер, но весна показала некий спад у Динамовцах Москвы. 2:2 Л4-Рубин-Локомотив Возможно, Рубину ничего уже и не надо в этом чемпионате, но Рахимов, скорее всего, команду будет настраивать только на победу, да и играть у казанцев есть кому. И Локомотив будет играть на победу, так как есть ещё шансы уцепиться/зацепиться за бронзовое место. Но всё же матч м не видится ничейным - 2:2. Л5-Ахмат-Ростов Вот тут увидел прогноз в пользу Ахмата, но видев, сколько и каких моментов было у Ростова в матче со Спартаком, думаю. Ахмату будет не просто, даже на своем поле. 1:2. Л6-Акрон-Факел Акрон априори интереснее Факела и поле своё, но лично мне интересно, Шалимова взяли на перспективу возвращения в следующем году в Премьер лигу или он реально попытается ещё в этом году спасти воронежцев, по крайней мере, от прямого вылета. 2:1 Л7-Зенит-Краснодар Интересный прогноз, смелый, но не лишенный правды. Тут на двое. Или Краснодар реально покажет чемпионский футбол. Или Зенит, наконец-то, проснется и подопрёт лидера.2:2 Л8-Химки-Кр. Советов Тут у меня есть сомнение в победе Крыльев, несмотря ни на что. Химки себя не обезопасили, а в первой лиге команды не слабее 8-11 мест Премьер лиги. Тем более позади не совсем и слабый Ахмат и точно ещё не сказавшие последнего слова «парижане». 2:1