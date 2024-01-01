12 вкусных блюд, которые можно приготовить из овощей

Овощи — это не только полезно, но еще и очень вкусно. Просто нужно знать, как их готовить. Вот несколько простых, но вкусных рецептов овощей, которые станут как отличным гарниром, так и самостоятельным блюдом.
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