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Макрон - верный слуга Коллективного гитлера, готовящий самоубийство Франции в войне против России

Макрон - верный слуга Коллективного гитлера, готовящий самоубийство Франции в войне против России

Владимир Прохватилов. Макрон стал воплощением предательства Франции коррумпированной элитой«Воплощённое предательство нации» во имя Америки и глобализмаФранцузская газета журналистских расследований Fakir опубликовала статью La république des traîtres («Республика предателей»), в которой пишет о причастности президента Франции Эмманюэля Макрона и его ближайшего окружения к поглощению французских компаний из стратегически важных секторов экономики американскими корпорациями в ущерб национальным интересам Франции.

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