Фото: Unsplash Мышцы мужчины теряют тонус после 40 лет. Снижается и повседневная активность, в области талии появляется лишний жир и формируется неопрятный живот.
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Я пузан. Скинул вес простым табу на еду после 18.00. Минус 22 кг. Потом организм с голодухи стал требовать больших завтраков. 10 кг вернулись. Но 12 кг сбросил. До 70 лет толстяком дожил. Так что радуйтесь жизни. Мрак диет, жратва без соли, без сахара, без лактозы, глютена, всякое вегетарианство, постничество - не для меня. Зачем тянуть до 100 лет без радости для чрева и глаз?
Чушь и джинсА заказная.
Печальная по реально достижимым результатам статья! Бедные люди, кто покупаются на этого типа рекомендации.