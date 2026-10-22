Юргазета В казанском FixPrice произошёл инцидент, который шокировал и персонал, и посетителей.
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Таких как этот под асфальтовый каток!!!
Таких мурадов надо мочить на месте сразу....
Таких надо вешать публично, на площади и не снимать пару месяцев
Мурада кастрировать народным способом: два кирпича - и никакого наркоза!
1.Объяви ь во всероссийский розыск. 2. Найти среди посетителей молодых мужчин, которые не помогли продавщице. 3. как видите, сограждане, надежды на государство нет. Надо создавать отряды самообороны.