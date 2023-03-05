RusVesna: Сладков проинформировал, как быстро бы применили ВС Украины ядерное оружие в СВО

Российский военный корреспондент Александр Сладков проинформировал о том, как быстро бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали бы ядерное вооружение против России в СВО, если бы имели его сейчас, сообщает информационный портал "Русская весна".
Российский военный корреспондент Александр Сладков проинформировал о том, как быстро бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали бы ядерное вооружение против России в СВО, если бы имели его сейчас, сообщает информационный портал "Русская весна".
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