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RusVesna: Сладков проинформировал, как быстро бы применили ВС Украины ядерное оружие в СВО

RusVesna: Сладков проинформировал, как быстро бы применили ВС Украины ядерное оружие в СВО

Российский военный корреспондент Александр Сладков проинформировал о том, как быстро бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали бы ядерное вооружение против России в СВО, если бы имели его сейчас, сообщает информационный портал "Русская весна".

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