Депутат Лантратова призвала рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

В России вопрос отмены ЕГЭ становится все более актуальным, его затрагивают практически на всех мероприятиях с участием родителей и педагогов, рассказала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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