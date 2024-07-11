🌊 На ялтинских пляжах запретили купаться из-за шторма Волнение моря — 3 балла, поэтому пляжи Большой Ялты временно закрыли, рассказала глава администрации Янина Павленко.
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🌊 На ялтинских пляжах запретили купаться из-за шторма Волнение моря — 3 балла, поэтому пляжи Большой Ялты временно закрыли, рассказала глава администрации Янина Павленко.