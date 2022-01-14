Российская газета

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Сеть лабораторий начала делать бесплатные тесты на "дельту" и "омикрон"

Сеть лабораторий начала делать бесплатные тесты на "дельту" и "омикрон"

Исследование позволяет выявить штаммы "омикрон" и "дельта" даже во время инкубационного периода - это может быть важно, например, для людей, которые контактировали с заболевшим или планируют поездку и хотят убедиться, что не заболеют далеко от дома.

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