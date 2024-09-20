Юрий Деянов - основатель ЛИТО «Надежда» в городе Новоаннинский КСТАТИ Именно Юрий Алексеевич стоял у истоков организации музыкально - поэтического фестиваля «Сентябрина».
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Юрий Деянов - основатель ЛИТО «Надежда» в городе Новоаннинский КСТАТИ Именно Юрий Алексеевич стоял у истоков организации музыкально - поэтического фестиваля «Сентябрина».